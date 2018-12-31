Son Dakika Haberleri: Emniyetin Hava Unsurlarından Gökyüzünde Yoğun Mesai

Emniyetin Hava Unsurlarından Gökyüzünde Yoğun Mesai

19 dakika önce

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğünün hava unsurlarınca bu yıl gerçekleştirilen 21 bin 480 saat uçuşla güvenlik ve asayiş hizmetlerine büyük katkı sağlandı.

Emniyetin Hava Unsurlarından Gökyüzünde Yoğun Mesai, System.String[]
ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğünün hava unsurlarınca bu yıl gerçekleştirilen 21 bin 480 saat uçuşla güvenlik ve asayiş hizmetlerine büyük katkı sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelindeki huzur ve güvenliğin devam etmesi için karada suç ve suçluyla aralıksız mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü, bünyesindeki hava unsurlarıyla gökyüzünden de güvenli sağlıyor.

Bu kapsamdaki çalışmalar, Havacılık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Van'da konuşlu havacılık müdürlüklerinin yanı sıra 14 Şubat 2018 itibarıyla 81 il emniyet müdürlüğünde kurulan İHA büro amirlikleri havada yoğun mesai harcıyor.

Birçok alanda kullanılıyor

Başkanlık envanterinde bulunan helikopter, insanlı keşif uçağı (İKU), insansız hava aracı (İHA) ve mini İHA/drone multikopterlerle terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, istihbarat, asayiş, trafik, toplumsal olaylar, kritik malzeme nakli, gösteri/tatbikat, eğitim, özel harekat unsurlarının operasyon bölgelerine nakli, her türlü operasyonel görüntüleme, kayıt ve canlı yayın, devlet büyüklerinin nakli ve korunması gibi alanlarda faaliyetler icra ediliyor.

Bu kapsamda, 2018'de helikopterlerle 6 bin 80 saat, İKU'larla bin 255 saat, İHA'larla 5 bin 650 saat olmak üzere 12 bin 985 saat uçuş gerçekleştirildi.

İHA büro amirlikleri bünyesindeki drone/mini İHA multikopterlerle ise 8 bin 495 saat görev icra edildi. Böylece tüm hava unsurlarıyla bu yıl toplam 21 bin 480 saat uçuş yapıldı.

Havacılık Daire Başkanlığının kurulduğu 1981 yılından bu yana geçen 37 yıllık süreçte ise hava unsurlarınca 122 bin 457 saat uçuş gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:12 Kaynak: AA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:31:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetin Hava Unsurlarından Gökyüzünde Yoğun Mesai
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]