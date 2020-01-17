Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi - Son Dakika

Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltilerek İstihbarat Başkanlığı kuruldu.

Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltilerek İstihbarat Başkanlığı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve buna bağlı 3 daire ve bir müdürlük yeniden yapılandırıldı.

Buna göre, İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltilerek İstihbarat Başkanlığı kuruldu. Başkanlık için de bir başkan ve 5 başkan yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemler de yeniden yapılandırma doğrultusunda Trafik Başkanlığınca yürütülecek.

Trafik Başkanlığı için bir başkan ve 3 başkan yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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