Emniyetin kan bağışı etkinliğinde Gara şehitleri unutulmadı - Son Dakika
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Emniyetin kan bağışı etkinliğinde Gara şehitleri unutulmadı

Emniyetin kan bağışı etkinliğinde Gara şehitleri unutulmadı

17.02.2021 10:10

ADANA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'ın kan stokunun azalması ve lösemili çocuklara umut olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışında bulundu.

ADANA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'ın kan stokunun azalması ve lösemili çocuklara umut olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışında bulundu. Etkinlikte, Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına Gara'da, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 vatandaşı simgeleyen 13 Türk bayrağı asıldı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, lösemili çocuklara umut olmak amacıyla emniyet teşkilatı olarak Türk Kızılay'a kan verme kararı aldı. Kızılay Adana Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında şube müdürleri ve çok sayıda polis kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de kan bağışladı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü binası içerisine Gara'da, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiyi simgeleyen 13 Türk bayrağı asıldı.

'TÜRK POLİSİ MİLLETİ İÇİN CANINI VERMEYE HAZIR'Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk polisinin, milleti için canını vermeye hazır olduğunu belirterek, "Kanımızla, vatandaşlarımızı yaşatmak için bir araya geldik. Kış günlerinde kan stoklarında bir düşüş oluyor. Biz de gelenek haline getirdiğimiz gibi bu stokları artırmak amacıyla, kan bağışında bulunuyoruz. Aynı zamanda kök hücre bağışıyla hem personelimize hem de vatandaşımıza örnek olacağız. Geçtiğimiz yıllarda kök hücre bağışında bulunan emniyet mensubu arkadaşlarımızın, uyum sağladığı çocukların hayatını kurtardığını gördük. Bugün de aynı şekilde duyarlılık göstererek, bağışta bulunacağız" diye konuştu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise kampanya dolayısıyla toplum güvenliğini sağlayan polis teşkilatının, kan vererek tanımadığı kişilere iyiliği bulaştırdığını, periyodik olarak bu kampanyaya destek verdiklerini söyledi.


Kaynak: DHA
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