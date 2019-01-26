Emniyetin "Kıyafet Yönetmeliği" Resmi Gazete'de
8 dakika önce
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"Çarşı ve mahalle bekçisi" ifadelerinin eklendiği yönetmeliğe göre, resmi elbiseler belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilecek.
Erkek ve bayan personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu olacak. Ancak bayan personel tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.
"Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam" ibaresi "kurbağa adam" olarak değiştirilirken, "Başbakanlık
koruma motosikletli ekibi" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:05 Kaynak: AA
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