Son Dakika Haberleri: Emniyetin Mahrem İmamının Eşi Tutuklandı

Emniyetin Mahrem İmamının Eşi Tutuklandı

32 dakika önce

Nevşehir adli makamlarınca FETÖ'PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara'da yakalandı.

Emniyetin Mahrem İmamının Eşi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir adli makamlarınca FETÖ'PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara'da yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek suçlarından ByLock kullanıcı olan Filiz K. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon sonrasında Ankara'da yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Filiz K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:17:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetin Mahrem İmamının Eşi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]