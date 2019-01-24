Emniyetin Mahrem İmamının Eşi Tutuklandı
32 dakika önce
Nevşehir adli makamlarınca FETÖ'PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara'da yakalandı.
Nevşehir
adli makamlarınca FETÖ'PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara
'da yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek suçlarından ByLock kullanıcı olan Filiz K. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen ortak operasyon sonrasında Ankara'da yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan Filiz K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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