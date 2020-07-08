Emniyetin 'maske' hassasiyeti - Son Dakika

Samsun genelinde maske zorunluluğunun uygulanmasının ardından, Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürerek, maskesiz dolaşmaya müsaade etmiyor.



Samsun genelinde zorunluluğun getirilmesinin ardından maske denetimleri yapılırken Çarşamba halkının çoğunluğu artık maskeyi benimsediğini kanıtladı. Tarihi Köprü'nün her iki yakasında denetimlerini sürdüren emniyet güçlerinin sıkı takibinde olan maskesiz kişiler cezadan kaçamadı. Aynı zamanda bilgilendirme yapan polis ekipleri maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.



Normalleşme sürecinde olunsa da pandeminin daha geçmediğini, aslında bu süreçte daha dikkatli olunması gerektiğini belirten emniyet ekipleri 'maske, mesafe ve hijyen' üçlüsünün önemine işaret etti. - SAMSUN