Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki kreşleri ziyaret ederek minikleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki kreşleri ziyaret ederek minikleri bilgilendirmeye devam ediyor.


Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara start veren ekipler, 75. Yıl Sosyal Yaşam Merkezi kreşini ziyaret etti. Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye kreşlerindeki çocukları hem değişik konularda bilgilendiriyor, hem de onlarla farklı oyunlar oynayarak ve hediyeler vererek mutlu ediyor.


Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karabük Belediyesine ait kreşlerdeki çocukları bilgilendirmek amacıyla değişik programlar düzenlediklerini belirterek, ekiplere çalışmalarından dolayı başarılar diledi.


Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise; "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Faaliyetlerimiz kapsamında bugün 75. Yıl Mahallesi kreşine geldik ve çocuklarımızı bilgilendirdik. Çocuklarımızla keyifli dakikalar geçiriyor ve onları bilgilendiriyoruz. Bize bu fırsatı sundukları için başkanımızın şahsında Karabük Belediyemize teşekkür ediyoruz. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla çalışmalarımıza yeniden başladık, faaliyetlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek" şeklinde duygularını dile getirdi. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]