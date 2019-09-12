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Emniyetin okul çevrelerinde denetimi sürüyor

43 dakika önce

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde 46 şahıs incelendi ve hakkında "Şantaj" suçundan dolayı arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Emniyetin okul çevrelerinde denetimi sürüyor, System.String[]

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde 46 şahıs incelendi ve hakkında "Şantaj" suçundan dolayı arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.


Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Çocukların korunmasına yönelik okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında 8 okul çevresinde faaliyet gösteren, bir internet salonu, 2 oyun salonu (playstation), bir kafe/kahvehane, bir büfe, 3 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 46 şahıs incelendi ve hakkında "Şantaj" suçundan dolayı arama kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak, Muratpaşa Ekipler Amirliği Görevlilerine teslim edildi.


Ayrıca trafik yönünden 16 adet araç incelendi, bir motosiklet sürücüsüne "araç sigortası olmamak" konusundan 108 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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