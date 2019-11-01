Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hayata Renk Verelim" projesi kapsamında lise öğrencileri kentin güzelliklerini fotoğrafladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında başlatılan projede, 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 kız öğrenciye Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) tarafından teorik ve uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi verildi.

Öğrenciler proje kapsamında Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu ile ilçeler ve kent merkezinde bir buçuk ay süresince çekimler yaptı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde öğrencilerin çektiği 24 fotoğraftan oluşan serginin açılışı, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından yapıldı.

Vali Karadeniz, emniyet personeli ve sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin emniyet müdürlüğünün bir projesi olduğunu belirtti.

Kendilerinin gönüllü olarak teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini ifade eden Güngör, şunları söyledi:

"Proje son derece faydalı. İnsanlar, özellikle çocuklarımız bilgisayar ortamından, sanal ortamdan çıkıp gerçek ortama bir türlü girmiyorlar. Fotoğraf çekerken doğadaki çiçeği, böceği, kuşu gördüler, insanlarla tanıştılar. Memleketimizin doğal güzelliklerini gördüler. Çocukların hayatına dokunduğumuzu düşünüyorum. Okullarda gördükleri dersler kadar bu çalışma da yararlıdır diye düşünüyorum."

Projeye katılan Songül Tiryaki ise kanyonları, şelaleleri gezdiklerini anlattı.

Daha sonra kent merkezinde çekimler yaptıklarını ifade eden Tiryaki, "Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Emniyet Müdürlüğü sayesinde Kastamonu'nun güzelliklerini burada sergiliyoruz." diye konuştu.

Tuğba Başkal ise sergiye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çok güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

Sergi 3 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.