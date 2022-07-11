Emniyetin sahip çıktığı kedi ve yavruları, maskot oldu - Son Dakika
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Emniyetin sahip çıktığı kedi ve yavruları, maskot oldu

11.07.2022 11:26
Emniyetin sahip çıktığı kedi ve yavruları, maskot oldu

KÜTAHYA kent girişindeki polis uygulama noktasında bulunan kedi ile 4 yavrusu, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın talimatı ile hizmet binası bahçesine yerleştirildi.

KÜTAHYA kent girişindeki polis uygulama noktasında bulunan kedi ile 4 yavru su, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın talimatı ile hizmet binası bahçesine yerleştirildi. Düzenli su ve mama verilerek sağlık durumları takip edilen kedi ve yavruları, kısa sürede emniyet personelinin de maskotu oldu.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, şehir girişlerindeki polis uygulama noktalarında denetim yaptı. Kütahya- Eskişehir kara yolundaki uygulama noktasına da gelen Sıralı, bir kedi ile yeni doğan 4 yavrusunu fark ederek sahiplendi. Sıralı'nın talimatıyla veterinerlerin kontrol ettiği kedi ile 4 yavrusu İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki bahçeye getirildi. 'Çömlek', 'Güveç', 'Kahve', 'Bisküvi' ile 'Toprak' isimleri verilen kediler, kendileri için alınan kedi evine yerleştirildi. Düzenli su ve mama verilerek sağlık durumları takip edilen kedi ve yavruları, kısa sürede emniyet personelinin de maskotu oldu.

'TÜM PERSONELİMİZ İLGİLENİYOR'

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi (HAYDİ) ekibinden Kübra Kılıç, tüm emniyet personelinin kedilere bakıpi ilgilendiğini söyledi. Kedilerin kısa sürede personelin maskotu haline geldiğini ifade eden Kılıç, "İl Emniyet Müdürümüz Hakan Sıralı PTS noktalarımıza yaptığı ziyareti sırasında yeni doğum yapmış kedi ve 4 yavrusunu görmüş ve şartlar kötü olduğundan dolayı Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilmesi talimatını verdi. Bir kedi yavrusu da polis memuru arkadaşımız tarafından sahiplendi. Diğer 3 yavrumuza emniyetimizin bahçesinde bakıyoruz. Onlar için bir kedi yuvası yaptık. Düzenli olarak beslemelerini yapıyoruz. Sadece bizler değil; tüm emniyet personelimiz ilgileniyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Hakan Sıralı, Kütahya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyetin sahip çıktığı kedi ve yavruları, maskot oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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