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Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı - Son Dakika

Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı

13.11.2021 11:31
Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması sürücülerden tam not aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması sürücülerden tam not aldı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan M. Kemal Caddesi'nde trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulamasıyla sürücüleri bilgilendirdi.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara, emniyet kemerine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı. Araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemine ile ilgili uyarılar yapıldı.

Uygulamadan geçen sürücüler ise uygulamanın yerinde ve güzel bir hareket olduğunu belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı
Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı
Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı
Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetin uygulaması sürücülerden tam not aldı - Son Dakika


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