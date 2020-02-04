Emniyetin yerli uygulaması UYUMA aktifleştirildi - Son Dakika

Antalya'nın tüm ilçelerinde polis vatandaş bağının arttırılması amacıyla Huzur Toplantıları yapıldı. Toplantılarda Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan sanal mağazalar aracılığı ile ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA uygulamasının aktif hale getirildiği aktarıldı.



Ocak ayı içerisinde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Demre ilçelerinde Huzur Toplantıları yapıldı. Toplantılara mahalle muhtarları, toplu taşıma aracı şoförleri, esnaflar, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 civarında vatandaş katıldı. Emniyet müdürlüğünün değişik birimlerince yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında tespit ve talepler ilgililere aktarıldı.



Kadına şiddet olaylarına duyarlılık



Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürleri ve Amirlerinin başkanlığında yapılan toplantılarda, Türkiye'nin coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve komşu ülkelerle yaşanan gelişmelere bağlı olarak, terör ve uyuşturucu gibi sınırı aşan suçlardan doğrudan etkilendiği ve suç örgütlerinin hedefi haline geldiği anlatıldı. Kadına şiddet olaylarına karşı duyarlı olmaları, çevrelerinde meydana gelen kadına şiddet ya da çocuk istismarı olayları olması halinde ivedi kolluk kuvvetleri ile irtibata geçmelerinin önemi aktarıldı. Ayrıca dernek adı altında dergi satan, para toplayan, kendisini polis, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere itibar edilmemesi belirtildi.



UYUMA uygulaması aktifleştirildi



Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan sanal mağazalar aracılığı ile ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA uygulamasının aktif hale getirildiği, UYUMA projesi ile teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığının arttırıldığı, bilgilerin kesinlikle gizli kaldığı da aktarıldı.



Diğer yandan apartmanların giriş kapılarının kapalı tutulması, zemin katta bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinin kilitli vaziyette olması ve güvenlik kamerası takılmasının hırsızlık olaylarının önlenmesi ve suçluların yakalanması açısından son derece önemli olduğu belirtildi, ihbarların da önemli olduğu vurgulanarak, şüphelendikleri şahıs ve olaylarla ilgili gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 155 Polis Hattı'na, "Alo 140 Terör İhbar Hattı'na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine bizzat müracaat ederek bildirebilecekleri hususunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcıların taleplerinin çözümü konusunda çalışmalar başlatıldı. - ANTALYA