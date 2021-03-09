Emniyetin yürüttüğü 'Geleceğe Umut Ol' Projesinde 20 kişi sertifika aldı - Son Dakika

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Umut Ol Projesi kapsamında 20 kursiyere 3 ay boyunca forklift kursu düzenlendi. Kırşehir Çıraklık ve Mesleki Eğitim Alanında 20 kişinin katıldığı kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. - KIRŞEHİR

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