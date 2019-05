'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi'nde 125 engelli araç sevinci yaşadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Ceha Büro Mobilyaları A.Ş. ortaklığı ile 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında 75 akülü araç 50 adet de itme tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Ceha Büro Mobilyaları A.Ş. ortaklığı ile 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi uygulamaya konuldu. Önceki 2 etapta 350 engelli vatandaşa araç dağıtılarak sevindirilen projenin 3. etabında ise 75 adet akülü 50 adet de itme tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programın açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular; "Toplum Destekli Polislik faaliyetleri içerisinde yürüttüğümüz projeler içerisinde daha önceden 'Sokaklardan Olimpiyatlara' projemizle toplam 3 bin 600 dezavantajlı şahsa ulaşıldı, bunlar 400'e yakın madalya aldı. Saffet Arslan Bey projemizin bir ortağı, diğer ortağımız Ceha Mobilya Çetin Şen Bey projemizin yürütülmesinde katkıda bulunuştur. Çetin Şen Bey hayırseverliğinin yanı sıra aynı zamanda ilimizde tek olan Üstün Zekalılar Okulu'nu da açarak Kayserimize bağışlamış, çok değerli yetenekleri Kayserimize kazandırmıştır. Bugün 3.'sünü vereceğimiz 500'e yakın akülü ve itme tekerlekli aracımızı şehrimize dağıtmıştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ise engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların devam edeceğini ifade ederek; "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü desteği vermek en temel hedefimiz olarak kabul etmekteyiz. Geçen yıl ilimizde son teknoloji harikası olan bir cep telefonu dağıttık. İlimiz Türkiye'de birinci olarak yer almıştır. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı beyan eder, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Vali Şehmus Günaydın da vatandaşın ihtiyacı olan her türlü hizmeti götürdüklerini kaydederek; "Bu hayır işinde emeği geçen, destek ve katkı veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kayserimiz hayır şehri, yapılan hayırlarla gündemde olan bir yer. Bu hayırseverlerimiz sayesinde birçok konuda bizler bürokrat olarak engelleri hep beraber aşıyoruz, vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri ayaklarına götürüyoruz. Son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunun yanında yapılması gerekenler olduğunu biliyoruz ve bunun da gerçekleşmesi için hep beraber çalışıyoruz. Bizler sürekli dernek başkanları ve ailelerle bu konuları değerlendiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



İl protokolünün de katıldığı programda konuşmaların ardından yapılan dua ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara araçların dağıtımı yapıldı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

