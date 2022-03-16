"Emniyetsiz" raporuna rağmen yolcu taşınan otobüs trafikten menedildi - Son Dakika

Erzincan'da yapılan denetimde, muayenede "emniyetsiz" raporu verilen ve takografı bulunmayan yolcu otobüsü trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisi yakınlarındaki uygulama noktasında denetim yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a yolcu taşıyan A.S'nin kullandığı 55 JG 006 plakalı otobüsü durduran ekipler, aracın muayenede "emniyetsiz" raporu aldığını ve takografının bulunmadığını tespit etti.

Ayrıca otobüsün Doğubayazıt'taki terminalden çıkış izni almadığını belirleyen ekipler, sürücü ile araç sahibine toplam 2 bin 664 lira ceza kesti.

Trafikten menedilen otobüsün yolcuları da Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tahliye edildi.