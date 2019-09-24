Son Dakika Haberleri: Emniyette 'A-B Grubu polis amiri ayrımı kaldırılsın' çağrısı
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Emniyette 'A-B Grubu polis amiri ayrımı kaldırılsın' çağrısı

44 dakika önce

Üniversiteli polis amirleri, aynı eğitim düzeyinde olan polis akademisi mezunu amirler arasındaki rütbe terfilerindeki süre farkının eşitlenmesi için yasal değişiklik yapılmasını talep ediyor.

Emniyette 'A-B Grubu polis amiri ayrımı kaldırılsın' çağrısı, System.String[]

Üniversiteli polis amirleri, aynı eğitim düzeyinde olan polis akademisi mezunu amirler arasındaki rütbe terfilerindeki süre farkının eşitlenmesi için yasal değişiklik yapılmasını talep ediyor.


Emniyet teşkilatına üniversite mezunu polis memuru olarak başlamış ve daha sonra görevde yükselme sınavlarına girerek rütbe almış emniyet mensupları, aynı eğitim düzeyinde olan polis akademisini bitiren amirler arasında yaşanan rütbe terfi sürelerindeki farklılığın düzeltilmesini istiyor.


Rütbe terfilerindeki süre farkı nedeniyle polis akademisi mezunlarının kısa sürede emniyet müdürü olurken aynı görevleri yapan lisans mezunu amirlerin başkomiser rütbesinde uzun süre kaldıktan sonra yaş haddinden emekli olduklarını belirtiyor. Mağdur olduklarını ileri süren lisans mezunu amirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendileri ile ilgili yasal değişikliğe gidilmesini bekliyor.


A-B Ayrımı


2015 yılından önce lisans mezunu polis memurlarından komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenler B grubu polis amiri, 2015 yılından sonra lisans mezunu polis memurlarından komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenler A grubu polis amiri olarak tanımlanmıştı. B grubu polis amirleri sadece terfi tarihi baz alınarak yapılan bu haksız ve adaletsiz uygulamanın bir an önce sonlandırılarak A-B ayrımını kaldırılmasını ve geriye dönük haklarının verilmesini talep ediyor.


Yaşanan mağduriyetlerle ilgili şunlar kaydedildi: "3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 6638 sayılı ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi bilinen kanun ile yeniden düzenlenen Geçici 26. Maddesinde 2015 yılından önce polis amiri olan personelin bekleme süreleri ile statüleri yani dahil oldukları amir sınıfları ve kazanılmış hakları belirlenmiş ve polis memurluğundan polis amirliğine geçen ve lisans ya da dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan amir sınıfı ise yine 'B' grubu amir olarak tanımlanmış ve anılan Kanun'un 2001 yılında 55. maddesindeki yapılan değişiklik aynen korunmuştur." - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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