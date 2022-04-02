EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı

02.04.2022 13:39
EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili çalışma yapılacak.

EGM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği konusunda çalışma başlatıldı.

Yönetmeliğin değerlendirilmeye alınacağı çalışma, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personel tarafından yürütülecek.

Ramazanın ilk sahurunu Ankara'nın Mamak ilçesinde polis ve bekçilerle yapan Bakan Soylu, yönetmelikle ilgili "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık." açıklamasını yapmıştı.

YORUMLAR
500
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü doktorların kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü doktorların kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Son dakika gündem: Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı Son dakika gündem: Organları yer değiştirdi, kalbi durmasına rağmen yaşam savaşını kazandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:45 67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:19 Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın bu caddeler kapatılacak! Alternatif yollar açıklandı
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:28:44. #1.12#
SON DAKİKA: EGM, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne ilişkin çalışma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement