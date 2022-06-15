Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu - Son Dakika
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Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu

15.06.2022 17:07

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan kişi, emniyette cinayeti itiraf etti. Harekete geçen ekipler, kayalık alanı didik didik aradı. İlk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu.

2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K.'yi gözaltına aldı. Yusuf K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

60 POLİS ALANI DİDİK DİDİK ARADI

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

VADİ, ŞÜPHELİNİN AİLESİNİN YAZLIK EVİNE YAKIN

Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yusuf K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti. Ekiplerin kemikleri bulduğu an İhlas Haber Ajansı'nın dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyette cinayeti itiraf eden kişinin gösterdiği vadide onlarca kemik parçası buldu - Son Dakika
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