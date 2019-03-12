Emniyette "Güven Masası" Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Bursa'daki bazı polis amirliklerinde başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması, Bursa'daki bazı polis amirliklerinde başladı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem polis merkezindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde Güven Masası uygulamasının hayata geçirildiği belirtildi.



Uygulama amacının, polis-halk ilişkilerini daha üst düzeye taşımak ve polis merkezi amirliklerinin vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebileceği, şikayet ve ihbarlarını dile getirebileceği, güvenlikle ilgili kaliteli iyi hizmet alabileceği yerler haline getirilmesi olduğu vurgulanarak, bu kapsamda oluşturulan güven masalarının polis merkezi girişinde, vatandaşların ilk temas noktasında kolaylıkla görebileceği uygun yerlere konulduğu kaydedildi.



Güven Masası uygulamasının, Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği, İnegöl Polis Merkezi Amirliği, Gemlik Polis Merkezi Amirliği, Karacabey Polis Merkezi Amirliği, Kestel Polis Merkezi Amirliği, Büyükorhan Polis Merkezi Amirliği ve Orhaneli Şehit Metin Özdemir Polis Merkezi Amirliklerinde faaliyete geçirildiği, diğer polis merkezi amirliklerinde de Güven Masası kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu

Selçuk Yöntem'i Dolandıran Kadın Emlakçı, Tutuklu Yargılanacak

Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı