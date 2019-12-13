Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak - Son Dakika

Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak

6 saat önce

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Türkiye'nin genelinde artan kadına yönelik şiddet olaylarını ilimizde en aza indirmek için kadına yönelik şiddeti önleme birimini faaliyete geçireceğiz.

Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak, System.String[]

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, " Türkiye'nin genelinde artan kadına yönelik şiddet olaylarını ilimizde en aza indirmek için kadına yönelik şiddeti önleme birimini faaliyete geçireceğiz." dedi.

Aydın, Konya Polisevi toplantı salonunda, kentte görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülke genelinde artan kadına yönelik şiddet olaylarını, kent genelinde en aza indirmek için çalışma yürüttüklerini anlatan Aydın, kadına şiddet olaylarının azaltılmasında Konya emniyetinin oldukça başarılı olduğunu ifade etti.

Aydın, "Türkiye'nin genelinde artan kadına yönelik şiddet olaylarını ilimizde en aza indirmek için kadına yönelik şiddeti önleme birimini faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Aydın, konunun Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ile de görüşüldüğünü ve en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye, Konya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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