Emniyette koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadeleye ilişkin önleyici tedbirlerin ele alındığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş ve üst düzey personelin katılımıyla Genel Müdürlük'te düzenlenen toplantıda, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, operasyon bölgesindeki personele destek olmak ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla bölgede incelemelerde bulunduklarını aktardı.

"Basın mensuplarının güvenliklerinin artırılması önem arz ediyor"

Aktaş, Akçakale'de, Ceylanpınar'da, Kızıltepe'de, Nusaybin'de ve Suruç'ta operasyonların ağırlıklı olarak devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sınır bölgelerimizde hassasiyet yüksek olduğu için buralarda canlı yayın yapan basın mensuplarının bulunduğu noktalarda güvenlik önlemlerinin artırılması da büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda bölgede görev yapan basın mensuplarımızla koordineli bir şekilde, hassasiyet ve titizlikle hareket ederek gerekli güvenlik önlemleri ve tedbirleri planlandı."

Aktaş, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlar yapan kişiler hakkında da siber suçlarla mücadele kapsamında incelemeler yapılarak gerekli yasal işlemlerin yapıldığını, bu konuda hassasiyet göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıya, teftiş kurulu bölge başkanları, Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri de video konferansla dahil oldu.