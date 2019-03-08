Son Dakika Haberleri: Emniyette Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

Emniyette Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

22 dakika önce

Emniyet Teşkilatında değişik rütbelerden 3 bin 701 personelin girdiği rütbe terfi yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Emniyette Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Emniyet Teşkilatında değişik rütbelerden 3 bin 701 personelin girdiği rütbe terfi yazılı sınav sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca 6 Mart'ta rütbe terfi yazılı sınavı yapıldı.

Tüm illerde yapılan yazılı sınava, 571'i 3. sınıf emniyet müdürü, 742'si 4. sınıf emniyet müdürü, 398'i emniyet amiri, A grubu 146, B grubu 52 olmak üzere 198'i başkomiser, A grubu 136, B grubu 62 olmak üzere 198'i komiser ve A grubu bin 107, B grubu 487 olmak üzere bin 594'ü komiser yardımcısı toplam 3 bin 701 personel girdi.

Yazılı sınav sonuçları, Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak öğrenilebilecek.

Sınav sonuçlarına maddi hata başvuruları, en geç 24 saat içerisinde EBYS'den gönderilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan personel, 11-17 Nisan tarihlerindeki sözlü sınava katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Polis Akademisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyette Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]