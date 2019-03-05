Son Dakika Haberleri: Emniyette Terfi Sınavı Heyecanı

Emniyette Terfi Sınavı Heyecanı

58 dakika önce

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisini belirleyecek sınavlar için takvim hazırlandı.

Emniyette Terfi Sınavı Heyecanı, System.String[]
Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfisini belirleyecek sınavlar için takvim hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, rütbe terfi sınavları kapsamında yazılı ve sözlü sınav ile hizmet içi eğitim ve eğitim sonu sınavı yapılacak.

Tüm illerde yarın yapılacak yazılı sınava, 571'i 3. sınıf emniyet müdürü, 742'si 4. sınıf emniyet müdürü, 398'i emniyet amiri, A grubu 146, B grubu 52 olmak üzere 198'i başkomiser, A grubu 136, B grubu 62 olmak üzere 198'i komiser ve A grubu bin 107, B grubu 487 olmak üzere bin 594'ü komiser yardımcısı 3 bin 701 personel girecek.

Yazılı sınavda başarılı olan personel, 11-17 Nisan tarihlerindeki sözlü sınava katılacak.

Sözlü sınavı da başarıyla geçen personele 21- 27 Nisan tarihlerinde hizmet içi eğitim verilecek.

Daha sonra eğitim alan personel, 29 Nisan'da hizmet içi eğitim sonu sınavına girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:00 Kaynak: AA

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