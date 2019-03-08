Son Dakika Haberleri: Emniyetteki Kadın Personel ile Trafikteki Kadınların Günü Kutlandı

Emniyetteki Kadın Personel ile Trafikteki Kadınların Günü Kutlandı

47 dakika önce

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyetteki kadın personeller ile trafikte bulunan kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Emniyetteki Kadın Personel ile Trafikteki Kadınların Günü Kutlandı, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyetteki kadın personeller ile trafikte bulunan kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislere çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, hayatın hangi evresinde olursa olsun, sevgilerini, şevkatlerini karşılıksız vermeleri, en zor şartlarda bile sabırlı olmaları ve fedakarlıkları ile en ağır rolleri üstlendiğini belirten Ulucan, kendilerine fırsat ve imkan verildiğinde her işi hakkıyla yaptıklarını her alanda ispatladıklarını, emniyet teşkilatında en zor mesleklerden birisi olan, güvenlik hizmetlerinin başında gelen polislik mesleğini de gece gündüz başarıyla yaptıklarını ifade ederek kadın personele başarılarının devamını diledi.

Personel kutlama merasiminin ardından, Ulucan himayesinde kent giriş ve çıkış noktalarında bulunan uygulama bölgelerinde görevli polisler, trafikte bulunan sürücü, yolcu ve yaya kadınların "Dünya Kadınlar Günü" çiçek vererek kutladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:25 Kaynak: İHA

Mehmet Murat, Dünya Kadınlar Günü, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:12:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyetteki Kadın Personel ile Trafikteki Kadınların Günü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]