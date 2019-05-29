Emniyetten '11 günlük üst düzey' tedbir
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, bayram tatiline ilişkin, "Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, bayram tatiline ilişkin, "Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:08
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