Son Dakika Haberleri: Emniyetten '11 günlük üst düzey' tedbir
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Emniyetten '11 günlük üst düzey' tedbir

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, bayram tatiline ilişkin, "Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık.

Emniyetten '11 günlük üst düzey' tedbir, System.String[]
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, bayram tatiline ilişkin, "Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:08 
Ekonomi
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