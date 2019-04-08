Son Dakika Haberleri: Emniyetten 174. Kuruluş Yıl Dönümü Klibi (1)

Emniyetten 174. Kuruluş Yıl Dönümü Klibi (1)

50 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, kuruluşunun 174. yıl dönümüne ilişkin video yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, kuruluşunun 174. yıl dönümüne ilişkin video yayımlandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, "Huzurun ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı 174 yaşında" ifadeleriyle başlıyor.

Klipte, Emniyet Teşkilatı'nın tüm birimlerinin çalışma, eğitim ve operasyon görüntüleri yer alıyor.

"174 yıldır doğrunun izindeyiz, adaletin peşindeyiz, görevimizin başındayız." mesajıyla yapılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:37 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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