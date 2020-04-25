Emniyetten 23 Nisan'da doğan ve evlenen çifte pastalı sürpriz - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan'da doğan ve evlenen çifte pastayla sürpriz yaptı.

Tepe Mahallesi'nde yaşayan ve her ikisi de 23 Nisan doğumlu olan Gözde (34) ile Tayfun Eral (40) çifti, 7 yıl önce 23 Nisan'da hayatını birleştirdi.

Durumdan haberdar olan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çifte pastayla yıl dönümü sürprizi yaptı. Pastayla evlerine gelen polisleri gören çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Eral çifti, pastadaki mumları, 5 yaşındaki oğullarıyla söndürdü.

Tayfun Eral, AA muhabirine, bu zorlu günlerde, unutamayacakları bir sürprizle karşılaştıklarını söyledi.

Eşinin çok mutlu olduğunu, oğlunun da polisleri çok sevdiğini anlatan Eral, "Çok sevindik. 'İyi ki Marmaris'te yaşıyoruz.' dedik. Emniyet Müdürümüz Namık Söylemez ve polislerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.