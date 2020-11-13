Emniyetten 350 öğrenciye "Siberay eğitim" semineri - Son Dakika

Emniyetten 350 öğrenciye "Siberay eğitim" semineri

13.11.2020 18:11
Emniyetten 350 öğrenciye

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 6-18 yaş grubu arası 350 öğrenciye "Siberay Farkındalık" bilgilendirme eğitimi verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 6-18 yaş grubu arası 350 öğrenciye "Siberay Farkındalık" bilgilendirme eğitimi verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Teknoloji bağımlılığını önlemede etkin rol alan, güvenli ve kontrollü internet kullanımı becerilerini kazandırmayı hedefleyen "Siberay Farkındalık" faaliyetleri kapsamında; 6-10 yaş grubu, 10-14 yaş grubu, 14-18 yaş grubu toplam 350 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ZONGULDAK

Emniyetten 350 öğrenciye Siberay eğitim semineri

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyetten 350 öğrenciye 'Siberay eğitim' semineri - Son Dakika


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