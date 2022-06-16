Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik "Dümen" operasyonu (5) - Son Dakika
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Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik "Dümen" operasyonu (5)

16.06.2022 13:12

Şüphelilerin otobüs ile adliyeye getirilmesi Şüphelilerin adliyeye girmesi Sinop Adalet Sarayı binası SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 176 şüphelinin...

Şüphelilerin otobüs ile adliyeye getirilmesi

Şüphelilerin adliyeye girmesi

Sinop Adalet Sarayı binası SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 176 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılardan 8'i Sinop'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik Dümen operasyonu (5)
Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik Dümen operasyonu (5)
Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik Dümen operasyonu (5)
Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik Dümen operasyonu (5)

YORUMLAR
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Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Dümen' operasyonu (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik "Dümen" operasyonu (5) - Son Dakika
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