Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Fevzi Çakmak , Çınarlık , Kaledere, Gölevi ve Atatürk mahallelerinde eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülerin ehliyet, muayene, GBT, yol güvenliği, hız sınırı ve eksik evrakları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, sürücülere ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim - Son Dakika

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