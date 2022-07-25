Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim

25.07.2022 01:15
Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim

Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 23 personelle eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 23 personelle eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Fevzi Çakmak, Çınarlık, Kaledere, Gölevi ve Atatürk mahallelerinde eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülerin ehliyet, muayene, GBT, yol güvenliği, hız sınırı ve eksik evrakları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanırken, sürücülere ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - ORDU

YORUMLAR
500
Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü Sakarya'da yakalandı Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü Sakarya'da yakalandı Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı Alanya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:16:25. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement