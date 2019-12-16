Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 851 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 851 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 66 ilde yürütülen operasyonlarda, 232 kilogram esrar, 128 kilogram eroin, 11 kilogram skunk, 85 kilogram metamfetamin, 1,5 kilogram bonzai ve 200 bin 355 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan 40 tabanca ve tüfek ile 117 bin 580 liraya el konuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi
Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı 21 yıl önce çekilen Gemide filminin bir sahnesinde gerçekten uyuşturucu madde içildiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
05:05 Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
05:00 YOĞUN SİS, BAŞKENT'TE ETKİLİ OLDU: SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]