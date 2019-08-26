Son Dakika Haberleri: Emniyetten 81 ilde alkol etkisinde araç kullanımı denetimi
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Emniyetten 81 ilde alkol etkisinde araç kullanımı denetimi

43 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Emniyetten 81 ilde alkol etkisinde araç kullanımı denetimi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 48 bin 307 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucunda, 784 araç trafikten men edildi, 824 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 4 bin 579 trafik kuralı ihlali yapıldı.

Denetimlerde, 948 sürücünün alkol, 5 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Ayrıca 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4'ünün alkol etkisinde araç kullandığının belirlendiği bildirildi. Bu dönemde ise 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsünün teste tabi tutulduğu kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:46 Kaynak: AA
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