Son Dakika Haberleri: Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi
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Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 22 bin 37 hız ihlali tespit edildi.

Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 22 bin 37 hız ihlali tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 81 ilde 24-25 Ağustos'ta hız denetimleri gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 31 bin 783 araç denetlenirken, 22 bin 37 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 313 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 61,9'u trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 38,1'inin aracının tescil plakasına ceza kesildi.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 719 trafik kural ihlali tespit edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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