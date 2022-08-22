Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3) - Son Dakika
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Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3)

22.08.2022 15:35
Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3)

EMNİYETTEN AÇIKLAMAİl Emniyet Müdürlüğü 4 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü 4 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "19 Ağustos 2022 günü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte alkol kullanımı şüphesiyle vatandaşlarımızın tedavi altına alındığı bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, kendisi de alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan 1 şüpheli hakkında işlem yapılmış, alınan ilk beyanlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın il dışından getirilen malzemeler ile imal edilen sahte alkolü tükettikleri anlaşılmıştır. Sahte alkol kullanımı şüphesiyle 8 vatandaşımız Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin eden şahsın da bulunduğu 2 vatandaşımız 21.08.2022 günü, ayrıca aynı gün saat 19.00 sıralarında alınan ihbar üzerine gidilen ilimiz İpekyolu ilçesinde bulunan bir ikamette sahte alkol tükettiği değerlendirilen 2 vatandaşımız olmak üzere olayla ilgili toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Halen hastanede bulunan 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Konuyla ilgili varsa başka şüpheli ve kullanıcı şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar devam etmektedir."

Behçet DALMAZ/VAN


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3) - Son Dakika
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