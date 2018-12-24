Emniyetten Alışveriş Merkezlerine Denetim
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbaşı dolayısıyla alışveriş merkezlerindeki güvenlik uygulamaları kontrol edilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbaşı dolayısıyla alışveriş merkezlerindeki güvenlik uygulamaları kontrol edilecek.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbas¸ı dolayısıyla vatandaşların can ve mal gu¨venligˆini sagˆlamak u¨zere u¨lke genelindeki alıs¸veris¸ merkezlerinde polis bas¸mu¨fettis¸lerince denetim gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, bu hafta yapılacak denetimlerde alıs¸veris¸ merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadıgˆının, o¨zel gu¨venlik go¨revlilerinin sayısal yeterliliklerinin, go¨rev yaptıkları alanların dogˆru belirlenip belirlenmedigˆinin, alıs¸veris¸ merkezine kontrolsu¨z giris¸lerin olup olmadıgˆının, arac¸ altı izlemenin yapılıp yapılmadıgˆının, o¨zel gu¨venlik personelinin u¨st arama dedekto¨ru¨ kullanımı ve X-ray cihazlarından gec¸is¸ler sırasında gerekli hassasiyeti go¨sterip go¨stermediklerinin gözden geçirileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:06 Kaynak: AA
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