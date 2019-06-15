Emniyetten "Babalar Günü" videosu
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Babalar Günü dolayısıyla video paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:49 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Babalar Günü
dolayısıyla video paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Facebook
ve Twitter
hesabından "Kelimeler bir mektubun satırlarında ancak bu kadar anlam bulabilirdi. Onlar hepimizin kahramanı. Kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." başlığıyla video yayınlandı.
Şehit olan emniyet mensuplarına yazılan bir mektubun seslendirildiği, görev başında şehit olan babaların görüntülerinin yer aldığı klip, "Tüm şehitlerimiz nezdinde, bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız." mesajıyla sona eriyor.
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