Emniyetten "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" Projesi

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi kapsamında İl Müftülüğüne bağlı Kuran kursları, belediyelere bağlı meslek edindirme kursları ve milli eğitim müdürlüklerine bağlı halk eğitim...

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi kapsamında İl Müftülüğüne bağlı Kuran kursları, belediyelere bağlı meslek edindirme kursları ve milli eğitim müdürlüklerine bağlı halk eğitim merkezlerinde kurs gören kadınlara bilgilendirme toplantıları düzenlendi.



Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Seyhan Meslek Edindirme Merkezindeki (SEYMER) 50 kursiyere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayatı kolaylaştıran teknolojinin bir o kadar da insanlığı esaret altına aldığı konusunda farkındalık oluşturmak, genel güvenlik önlemleri, şahsa ve mala karşı işlenen suçlar, evlerde kapıdan satışlar ve dolandırıcılık, cadde ve sokaklarda, kapkaç, yankesicilik gibi olaylarla ilgili bilgilendirmeler yaptı.



Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği ekipleri "Kadına Destek Uygulaması" (KADES) ile ilgili olarak; akıllı telefon kullanıcısı kadınların indirebileceği KADES Uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru olduklarında, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.



Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla aynı zamanda, bilinçli anneler vasıtasıyla çocukların daha bilinçli olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve kadınları şiddetten korumak amaçlandı. - ADANA

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