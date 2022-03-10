Emniyetten "Bilinçli Nesil-2 Projesi" - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kilis'teki okullarda "Bilinçli Nesil-2 Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Bilinçli Nesil-2 projesi kapsamında Kilis'te bulunan anaokulu ve ilk okul ve orta okullarda bulunan öğrencilerin eğitim hayatı boyunca bilinçli bireyler yetiştirilmesi amacıyla genel güvenlik, akran zorbalığı, internet güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı konularında 22 seminer verilerek 460 öğrenci bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğünün öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edeceği bildirildi. - KİLİS