Emniyetten,

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair haberler üzerine yapılan açıklamada, bu futbolcunun böyle bir hakka sahip olmadığı ve aracın tepe bo¨lgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemiyle ilgili hukuki ve idari is¸lemlerin bas¸latıldığı bildirildi.

Açıklamada, trafik gu¨venligˆini tehlikeye atan ve vatandas¸ların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan, kamuoyunda "c¸akar" olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ıs¸ıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla gec¸is¸ u¨stu¨nlu¨gˆu¨ne sahip arac¸lar ile bunların kullanabilecekleri sesli ve ıs¸ıklı sistemlerin ne olacagˆına ilis¸kin usul ve esasların, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca 1 Kasım'da yu¨ru¨rlu¨gˆe konulduğu anımsatıldı.

Usul ve esaslar dogˆrultusunda, uygulama o¨ncesinde yaklas¸ık 12 bin arac¸ta bulunan ıs¸ıklı uyarı is¸aretlerinin, 2 bin 600 seviyesine indirildiği aktarıldı.

Yogˆun trafik denetimleri sonucunda, sesli ve ıs¸ıklı uyarı is¸aretlerinin yetkisiz ve usulsu¨z kullanımıyla ilgili olarak, 1 Kasım 2019'dan bugu¨ne kadar 54 ilde 928 arac¸ sahibine ve su¨ru¨cu¨su¨ne cezai is¸lem uygulanarak, arac¸ların uygun hale getirilmesinin sagˆlandığı bilgisi verildi.

"Hukuki ve idari is¸lemler bas¸latıldı"

Basında yer alan, bir futbolcunun aracında c¸akar lamba kullandıgˆına dair haberlerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"So¨z konusu kişinin, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆınca yayımlanan ıs¸ıklı uyarı is¸aretlerine ait usul ve esaslar c¸erc¸evesinde, herhangi bir c¸akar kullanım hakkı so¨z konusu olmadıgˆı, ayrıca aracın tepe bo¨lgesinde kullanıldıgˆı degˆerlendirilen ıs¸ıklı uyarı sisteminin bas¸ka bir kis¸inin koruma kararından kaynaklı olarak bu arac¸ta bulunduruldugˆu tespit edilmis¸tir. Bu tespit dogˆrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kis¸inin u¨zerine bu kaydı verene hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari is¸lemler bas¸latılmıs¸tır.

Uygulamanın bas¸ladıgˆı gu¨nden itibaren duyarlılıkları ile bizlere destek veren bas¸ta vatandas¸larımız olmak u¨zere, basın yayın organlarımıza ayrıca tes¸ekku¨r ediyoruz. Basın yayın organlarımızda yer alan bu konudaki haberler, titizlikle irdelenmekte ve gerekli c¸alıs¸malar yapılmaktadır. Kolluk birimlerimizce trafikte yetkisiz c¸akar kullanımına asla izin verilmemekte olup, yayımlanan usul ve esaslar dıs¸ında hic¸ kimseye mu¨samaha go¨sterilmemektedir. Uygulamalarımıza, kararlılıkla ve titizlikle devam edilecek, aykırı davrananlara gerekli yasal is¸lemler yapılacaktır."