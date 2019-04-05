Son Dakika Haberleri: Emniyetten, Cami Cemaatine Lokum İkramı

Emniyetten, Cami Cemaatine Lokum İkramı

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından, Cuma namazı çıkışında lokum dağıtıldı.

Emniyetten, Cami Cemaatine Lokum İkramı, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından, Cuma namazı çıkışında lokum dağıtıldı.

İmranlı ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Cuma namazı çıkışında ise emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti. Cami çıkışında gül suyu ve lokum ikramı ile karşılaşan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:30 Kaynak: İHA

Sivas, Polis Haftası, İmranlı, Güncel
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