Emniyetten ceza yağdı - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kurallara riayet etmeyen vatandaşlara toplamda 108 bin TL ceza kesildi.



İç İşleri Bakanlığı tarafından 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağı kapsamında Zonguldak genelinde gece 24'ten bu saate kadar şehir merkezlerinde yapılan ihlaller nedeniyle 34 vatandaşa toplamda 108 bin TL ceza kesildi. 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı boyunca ekiplerin denetimleri süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK