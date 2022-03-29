Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması

29.03.2022 17:08
Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımına yönelik SİBERAY programı kapsamında çocuklara yönelik "teknoloji bağımlılığı" konulu resim ve "siber zorbalık" konulu slogan yarışmaları düzenlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımına yönelik SİBERAY programı kapsamında çocuklara yönelik "teknoloji bağımlılığı" konulu resim ve "siber zorbalık" konulu slogan yarışmaları düzenlenecek.

SİBERAY'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Nisan dolayısıyla 6-10 yaşlarındaki çocuklara yönelik "teknoloji bağımlılığı" konulu resim ve 11-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik "siber zorbalık" konulu slogan yarışması için başvurular başladı.

Yarışmaya çocuklar 11 Nisan'a kadar velisinin ya da vasisinin Instagram hesabı üzerinden katılabilecek.

Resim yarışmasının birincisine bisiklet, ikincisine scooter, üçüncüsüne de kırtasiye seti; slogan yarışmasının birincisine dizüstü bilgisayar, ikincisine bisiklet, üçüncüsüne ise kulaklık hediye edilecek.

Yarışmanın detaylarına "www.siberay.com"dan ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı Son dakika! Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan, Slogan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması - Son Dakika


Son Dakika
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyetten çocuklara yönelik resim ve slogan yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement