Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya - Son Dakika

Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya

6 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya dağıtıldığını açıkladı.

Emniyetten depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere günlük 50 bin paket kumanya dağıtıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımıza, güvenlik- arama kurtarma hizmetlerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın bizzat takibiyle Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfımızca hazırlanan günlük 50 bin paket kumanya dağıtılmaktadır. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
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