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Emniyetten, 'Devletin çelik bileği: Şanlı Özel Harekat' videosu

29 dakika önce

Emniyetten, 'Devletin çelik bileği: Şanlı Özel Harekat' videosuANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğüresmi twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği; "Şanlı Özel Harekat" başlığıyla bir video yayınladı.

Emniyetten, 'Devletin çelik bileği: Şanlı Özel Harekat' videosu
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğüresmi twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği; "Şanlı Özel Harekat" başlığıyla bir video yayınladı.
EGM, resmi twitter hesabı üzerinden Özel Harekat polislerinin eğitim, operasyon ve özel anlarına ait kareleri içeren bir kolaj video paylaştı. "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla yayınlanan video beğeni topladı. Videoda Özel Harekat polislerinin eğitimleri, operasyonları çoğu kez kamuoyuna yansımayan çok özel ve önemli anları ile özel harekatçı balık adamların su altındaki çekilen fotoğrafları yer aldı.
Emniyetten, 'Devletin çelik bileği: Şanlı Özel Harekat' videosu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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