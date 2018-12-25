Emniyetten Dolandırıcılık Uyarısı
1 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı', 'Sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı', 'Adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' deyip para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyardı.
Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı', 'Sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı', 'Adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' deyip para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyardı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde ilimiz Muratlı
ilçesinde vatandaşları telefon ile arayarak kendisini 'komiser' olarak tanıtan bazı şahısların 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı', 'Sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı', 'Adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' gibi çeşitli sebeplerle kontör ve para talebinde bulunarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Vatandaşlarımızın kendilerini emniyet personeli olarak tanıtan şahısların bu tür taleplerine itibar etmemeleri ve benzer bir girişimle karşılaşmaları durumunda ivedilikle 155 Polis
İmdat Hattı'nı aramaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı