Son Dakika Haberleri: Emniyetten Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyetten Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı', 'Sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı', 'Adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' deyip para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyardı.

Emniyetten Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları, 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı', 'Sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı', 'Adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' deyip para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyardı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde ilimiz Muratlı ilçesinde vatandaşları telefon ile arayarak kendisini 'komiser' olarak tanıtan bazı şahısların 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı', 'Sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı', 'Adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' gibi çeşitli sebeplerle kontör ve para talebinde bulunarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Vatandaşlarımızın kendilerini emniyet personeli olarak tanıtan şahısların bu tür taleplerine itibar etmemeleri ve benzer bir girişimle karşılaşmaları durumunda ivedilikle 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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