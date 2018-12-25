Son Dakika Haberleri: Emniyetten "Dolandırıcılık" Uyarısı

Emniyetten "Dolandırıcılık" Uyarısı

26 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kendisini "komiser" olarak tanıtan ve para talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Emniyetten
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kendisini "komiser" olarak tanıtan ve para talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşları "Terör örgütü adınıza hat çıkarttı, sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı" gibi söylemlerle arayan para ve kontör talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Muratlı ilçesinde vatandaşları telefonla arayarak kendisini 'Komiser' olarak tanıtan bazı şahısların 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı, sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı, adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' gibi çeşitli sebeplerle kontör ve para talebinde bulunarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Vatandaşlarımızın kendilerini emniyet personeli olarak tanıtan şahısların bu tür taleplerine itibar etmemeleri ve benzer bir girişimle karşılaşmaları durumunda ivedilikle 155 polis imdat hattını aramaları gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:34 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel
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