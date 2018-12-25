Emniyetten "Dolandırıcılık" Uyarısı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kendisini "komiser" olarak tanıtan ve para talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kendisini "komiser" olarak tanıtan ve para talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşları "Terör örgütü adınıza hat çıkarttı, sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı" gibi söylemlerle arayan para ve kontör talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Son günlerde Muratlı ilçesinde vatandaşları telefonla arayarak kendisini 'Komiser' olarak tanıtan bazı şahısların 'Terör örgütü adınıza hat çıkarttı, sim kartınız suç örgütü tarafından kopyalandı, adınız gizli bir soruşturmada geçiyor' gibi çeşitli sebeplerle kontör ve para talebinde bulunarak dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Vatandaşlarımızın kendilerini emniyet personeli olarak tanıtan şahısların bu tür taleplerine itibar etmemeleri ve benzer bir girişimle karşılaşmaları durumunda ivedilikle 155 polis imdat hattını aramaları gerekmektedir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var

Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı

AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek