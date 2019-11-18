Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Sinop'ta emniyet güçlerince vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, banka ve bankamatiklere asılan afişlerle vatandaşlar özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık vaklarına karşı bilgilendirildi.

Ekipler, vatandaşlara kamu görevlilerinin telefonla arayarak para isteme gibi bir faaliyet içinde bulunamayacakları uyarısını yaparak, böyle bir durumla karşılaşması halinde en yakın polis merkezine veya 155 Polis İmdat Hattı'na başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.