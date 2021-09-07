Malatya'da polisten araç satışında dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları araç satışında artan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde son zamanlarda artan üç aşamalı yeni dolandırıcılık yöntemi kaynaklı mağduriyetlerden dolayı vatandaşların bilgilendirilmesinin gerektiği belirtildi.

Söz konusu dolandırıcılık yönteminin aşamalarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşamada, şüpheli şahıslar, ikinci el araba alım satım siteleri üzerinden satılık araçların sahipleri ile yüz yüze gelmeden telefon ile irtibat kurarak aracın değeri üzerinden anlaşıyor. İkinci aşamada, şüpheli şahıslar alım için anlaştığı araçları kendi aracı gibi göstererek oto galericiler ile paraya sıkışma bahanesi ile aracın değerinin altında satış için anlaşıyor. Üçüncü aşamada, şüpheli şahıslar araçların gerçek sahipleri ile oto galericileri farklı telefonlardan arayarak aynı yalanlarla ikna ederek noterde buluşturuyor. Araç alım satım işlemlerini başlatıyor, daha sonra aracın gerçek sahibinden habersiz olarak verdikleri İBAN numaralarına oto galericilere para yatırtıyor. Akabinde irtibatı kestikleri ve mağduriyetler yaşandığı son zamanlarda artan müracaat ve tahkikatlardan anlaşılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine tevessül eden şahıslara yönelik tespit ve yakalama çalışmaları hassasiyetle yürütülmekte olup vatandaşlarımızın da araç alım satım başta olmak üzere tüm alışverişlerde banka hesap numaralarının satıcının bilgileri ile uyuşma konusunda teyit etmeleri hususu mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir."