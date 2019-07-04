Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonu
1 saat önce
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli gerçekleştirilen yasa dışı göçmen uygulamasında kente kaçak yollardan girmek isteyen 4 Afgan uyruklu kişi yakalandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:57 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından drone destekli gerçekleştirilen yasa dışı göçmen uygulamasında kente kaçak yollardan girmek isteyen 4 Afgan uyruklu kişi yakalandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün yaşadığı göçmenle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bartın'ın kaçak göçmenler için uygun rotada bulunması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran ekipler, ilk 6 ayda 20 Afganistan
, 10 Suriyeli, 7 Türkmenistan
, 6 Irak
, 5 İran
, 7 Filistin
, 5 Azerbaycan
, 7 Özbekistan
ve 8 Kırgızistan
uyruklu olmak üzere toplamda 75 yasa dışı göçmeni yakalanarak sınır dışı etti. Emniyet kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücülerine ise 73 bin 375 lira ceza kesti.
Müdürlük uygulamalarında son olarak gerçekleştirilen drone destekli denetimde ise Karabük
yolu üzerinde durdurulan bir minibüste 4 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakayı ele verdi. Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsüne 5 bin 660 lira para cezası uygulandı. - BARTIN
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